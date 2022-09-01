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1 сентября, 14:18

Арсен Захарян остаётся в "Динамо", несмотря на переговоры с "Челси"

В "Динамо" заявили, что Арсен Захарян остаётся в клубе

Российский полузащитник Арсен Захарян остаётся в московском "Динамо", несмотря на то что клуб действительно вёл переговоры с лондонским "Челси". Заявление опубликовала пресс-служба бело-голубых.

"На протяжении нескольких дней между "Динамо" и "Челси" шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за "Динамо", — говорится в сообщении.

Занимающаяся трансфером Захаряна в "Челси" агент заявила, что сделка в ближайшее время не состоится

Занимающаяся трансфером Захаряна в "Челси" агент заявила, что сделка в ближайшее время не состоится

Бело-голубые также отметили, что 25 августа "Динамо" получило предложение от "Челси", после чего между сторонами шли переговоры.

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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