Арсен Захарян остаётся в "Динамо", несмотря на переговоры с "Челси"

Российский полузащитник Арсен Захарян остаётся в московском "Динамо", несмотря на то что клуб действительно вёл переговоры с лондонским "Челси". Заявление опубликовала пресс-служба бело-голубых.

"На протяжении нескольких дней между "Динамо" и "Челси" шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за "Динамо", — говорится в сообщении.