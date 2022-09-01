Арсен Захарян остаётся в "Динамо", несмотря на переговоры с "Челси"
В "Динамо" заявили, что Арсен Захарян остаётся в клубе
Российский полузащитник Арсен Захарян остаётся в московском "Динамо", несмотря на то что клуб действительно вёл переговоры с лондонским "Челси". Заявление опубликовала пресс-служба бело-голубых.
"На протяжении нескольких дней между "Динамо" и "Челси" шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за "Динамо", — говорится в сообщении.
Бело-голубые также отметили, что 25 августа "Динамо" получило предложение от "Челси", после чего между сторонами шли переговоры.
ФК "Динамо" Москва