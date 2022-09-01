Теория двух рукопожатий: Школьник из Калининграда выпросил у Путина "подарок" для папы

Президент России Владимир Путин пожал руку российскому школьнику во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.

Школьник попросил Путина пожать ему руку, чтобы передать рукопожатие папе. Видео © LIFE

В ходе встречи 12-летний Саша из Рязанской области рассказал, что из-за карантина не смог сделать подарок отцу, у которого 2 сентября день рождения. Однако школьник не растерялся и нашёл выход, ведь его папа очень уважает Владимира Владимировича.

"Хочу, чтобы вы пожали мне руку, чтобы я смог передать это рукопожатие папе", — рассказал свою задумку предприимчивый паренёк.

Глава государства поддержал идею Саши и без раздумий поднялся с места, чтобы протянуть ему руку. Президент поинтересовался, как зовут папу школьника, и предложил всем поздравить родителя с днём рождения.

"Раз, два, три... На счёт три говорим "Поздравляем!" — выкрикнул президент вместе со школьниками.