Владимир Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде рассказал школьникам о целях специальной военной операции на Украине. По его словам, миссия нашей страны заключается в прекращении войны Киева против Донбасса, а также в защите самой России.

Фрагмент выступления Владимира Путина во время открытого урока "Разговор о важном". Видео © LIFE

Путин подчеркнул, что хоть эта тема и не детская, но достаточно понятная. Он рассказал, что после государственного переворота на Украине в 2014 году значительное число жителей Донецка, Луганска и Крыма не захотели признавать его результаты. Из-за этого решения против них фактически начали войну, которую вели восемь лет.

"Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют, защищают жителей Донбасса и саму Россию", — объяснил глава государства.