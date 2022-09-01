Путин назвал крайне важной поддержку обществом участников "Операции Z"

Сейчас для российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине, крайне важна поддержка от общества и молодёжи, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со школьниками на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде.

"[Российские военнослужащие] заслуживают всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. И со стороны молодых людей", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что многие из ребят, которые сейчас выполняют задачи на Украине и в Донбассе, рискуют своим здоровьем, а некоторые отдают жизни. По мнению Путина, военнослужащие должны понимать, за что сражаются.

"Это чрезвычайно важные вещи. За Россию и за людей, которые в Донбассе живут", — добавил президент.