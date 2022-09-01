Гросси изучит возможность постоянного присутствия инспектора МАГАТЭ на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассмотрит вопрос о постоянном нахождении инспекторов организации на Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам после прибытия на станцию.
"Я рассмотрю возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на АЭС. С нашей точки зрения, это необходимо для стабилизации положения и получения регулярных, надёжных, беспристрастных и нейтральных данных. Очень важно, чтобы мир знал, что здесь происходит", — сказал он.
Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Сегодня утром она планировала наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Позже головная колонна миссии МАГАТЭ застряла на линии соприкосновения.
ТАСС / Мальгавко Сергей