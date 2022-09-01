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1 сентября, 14:38

Гросси изучит возможность постоянного присутствия инспектора МАГАТЭ на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассмотрит вопрос о постоянном нахождении инспекторов организации на Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам после прибытия на станцию.

"Я рассмотрю возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на АЭС. С нашей точки зрения, это необходимо для стабилизации положения и получения регулярных, надёжных, беспристрастных и нейтральных данных. Очень важно, чтобы мир знал, что здесь происходит", сказал он.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Сегодня утром она планировала наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Позже головная колонна миссии МАГАТЭ застряла на линии соприкосновения.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Татьяна Миссуми

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