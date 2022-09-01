Гросси изучит возможность постоянного присутствия инспектора МАГАТЭ на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассмотрит вопрос о постоянном нахождении инспекторов организации на Запорожской АЭС. Об этом он заявил журналистам после прибытия на станцию.

"Я рассмотрю возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на АЭС. С нашей точки зрения, это необходимо для стабилизации положения и получения регулярных, надёжных, беспристрастных и нейтральных данных. Очень важно, чтобы мир знал, что здесь происходит", — сказал он.