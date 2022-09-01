Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений вице-премьера Новака
После заявлений вице-премьера РФ Александра Новака акции российских нефтяных компаний пошли вверх. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, например, ценные бумаги, выпускаемые "ЛУКойлом", прибавили в цене сразу 8%. Акции "Башнефти" подорожали на 5%. Также выросла стоимость акций "Роснефти".
В ходе сегодняшнего разговора с журналистами Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефтепродукты в страны, которые введут ограничения цен на российскую нефть. Такую позицию он объяснил тем, что Москва не намерена работать на нерыночных условиях. Кроме того, Новак подчеркнул, что потолок цен может вовсе разрушить мировой энергетический рынок.
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