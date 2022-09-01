Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений вице-премьера Новака

В ходе сегодняшнего разговора с журналистами Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефтепродукты в страны, которые введут ограничения цен на российскую нефть. Такую позицию он объяснил тем, что Москва не намерена работать на нерыночных условиях. Кроме того, Новак подчеркнул, что потолок цен может вовсе разрушить мировой энергетический рынок.