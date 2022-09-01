Губернатор Подмосковья Воробьёв открыл новый корпус физтех-лицея в Долгопрудном

В Долгопрудном открыли новый корпус физтех-лицея имени Капицы, который будет рассчитан на 425 учеников начальных классов. Об этом пишет телеканал "360", уточняя, что теперь учебное заведение в общей сложности сможет принять более тысячи ребят.

"В следующем году мы откроем суперсовременный лабораторный корпус и дадим возможность учиться детям, которые хотят защищать нашу страну во всех сферах технологий, науки, образования", — поделился планами губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на открытии ещё одного здания лицея.

Здесь появится не только детский технопарк, но и кампус для проживания талантливых школьников из других регионов России уже к осени 2023 года, добавил он. Сегодня физтех-лицей занимает второе место в рейтинге школ России, поэтому его расширение позволит взять на обучение больше учеников.