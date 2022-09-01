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1 сентября, 14:54

Губернатор Подмосковья Воробьёв открыл новый корпус физтех-лицея в Долгопрудном

В Долгопрудном открыли новый корпус физтех-лицея имени Капицы, который будет рассчитан на 425 учеников начальных классов. Об этом пишет телеканал "360", уточняя, что теперь учебное заведение в общей сложности сможет принять более тысячи ребят.

"В следующем году мы откроем суперсовременный лабораторный корпус и дадим возможность учиться детям, которые хотят защищать нашу страну во всех сферах технологий, науки, образования",  поделился планами губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на открытии ещё одного здания лицея.

Здесь появится не только детский технопарк, но и кампус для проживания талантливых школьников из других регионов России уже к осени 2023 года, добавил он. Сегодня физтех-лицей занимает второе место в рейтинге школ России, поэтому его расширение позволит взять на обучение больше учеников.

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Татьяна Миссуми

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