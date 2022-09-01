Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать за день
Диетолог Дианова объяснила, сколько шоколада можно съесть за день без вреда для здоровья
Если питаться сбалансированно, то без вреда для фигуры и здоровья разрешается съедать по три кусочка шоколада весом не больше 20 граммов, рассказала порталу Ura.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
"Чтобы не иметь проблем с лишним весом и с диабетом, нужно знать свою норму. В день в среднем при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 граммов тёмного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. Можно шоколад съесть за раз, можно разделить на три приёма пищи. И тогда человек не будет набирать вес", — объяснила Нурия Дианова.
При этом важно есть шоколад только после приёма сбалансированной пищи, подчеркнула специалист. Ни в коем случае нельзя садиться отдельно пить чай с шоколадом или конфетами, потому как это уже чревато резким скачком глюкозы и, как следствие, набором веса.
Ранее белгородская фабрика "Фотон" увеличила производство конфет "Алёшка" после того, как губернатор Вячеслав Гладков вручил шоколад этой марки президенту РФ Владимиру Путину.
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