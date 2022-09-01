Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать за день

"Чтобы не иметь проблем с лишним весом и с диабетом, нужно знать свою норму. В день в среднем при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 граммов тёмного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. Можно шоколад съесть за раз, можно разделить на три приёма пищи. И тогда человек не будет набирать вес", — объяснила Нурия Дианова.