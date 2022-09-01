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1 сентября, 15:04

Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать за день

Диетолог Дианова объяснила, сколько шоколада можно съесть за день без вреда для здоровья

Если питаться сбалансированно, то без вреда для фигуры и здоровья разрешается съедать по три кусочка шоколада весом не больше 20 граммов, рассказала порталу Ura.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"Чтобы не иметь проблем с лишним весом и с диабетом, нужно знать свою норму. В день в среднем при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 граммов тёмного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. Можно шоколад съесть за раз, можно разделить на три приёма пищи. И тогда человек не будет набирать вес", — объяснила Нурия Дианова.

При этом важно есть шоколад только после приёма сбалансированной пищи, подчеркнула специалист. Ни в коем случае нельзя садиться отдельно пить чай с шоколадом или конфетами, потому как это уже чревато резким скачком глюкозы и, как следствие, набором веса.

Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья

Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья

Ранее белгородская фабрика "Фотон" увеличила производство конфет "Алёшка" после того, как губернатор Вячеслав Гладков вручил шоколад этой марки президенту РФ Владимиру Путину.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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