МО РФ объяснило гробовое молчание спонсоров Зеленского после попытки ВСУ захватить ЗАЭС
Молчание западных спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает их причастность к организации сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС", — подчеркнули в МО РФ.
По оценке ведомства, боевые действия в районе Запорожской АЭС в день приезда делегации МАГАТЭ не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке провокации.
Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое погибли и пятеро ранены. Также утром украинский десант высадился в районе Запорожской АЭС. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. Диверсанты уже ликвидированы.
ТАСС / Сергей Мальгавко