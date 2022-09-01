МО РФ объяснило гробовое молчание спонсоров Зеленского после попытки ВСУ захватить ЗАЭС

Молчание западных спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает их причастность к организации сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС", — подчеркнули в МО РФ.

По оценке ведомства, боевые действия в районе Запорожской АЭС в день приезда делегации МАГАТЭ не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке провокации.