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Опубликовано 1 сентября 2022, 15:13
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МО РФ объяснило гробовое молчание спонсоров Зеленского после попытки ВСУ захватить ЗАЭС

Молчание западных спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает их причастность к организации сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС", — подчеркнули в МО РФ.

По оценке ведомства, боевые действия в районе Запорожской АЭС в день приезда делегации МАГАТЭ не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке провокации.

Минобороны РФ выразило недоумение отсутствием реакции ООН на украинские обстрелы Запорожской АЭС
Минобороны РФ выразило недоумение отсутствием реакции ООН на украинские обстрелы Запорожской АЭС

Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое погибли и пятеро ранены. Также утром украинский десант высадился в районе Запорожской АЭС. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. Диверсанты уже ликвидированы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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