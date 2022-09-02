"Спартак" на старте сезона КХЛ победил "Амур" после символического вбрасывания Валиевой

Московский "Спартак" стартовал в регулярном чемпионате КХЛ домашней победой над хабаровским "Амуром" со счётом 3:2. Встреча прошла в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

Перед началом игры символическое вбрасывание произвела победительница командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россиянка Камила Валиева.

В составе "Спартака" отличились Александр Хохлачёв, Роман Любимов и Илья Талалуев, на 57-й минуте ставший автором решающей шайбы. У дальневосточников по голу забили Игорь Руденков и Эндрю Калоф.