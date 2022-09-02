"Спартак" на старте сезона КХЛ победил "Амур" после символического вбрасывания Валиевой
ХК "Спартак"
Московский "Спартак" стартовал в регулярном чемпионате КХЛ домашней победой над хабаровским "Амуром" со счётом 3:2. Встреча прошла в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
Перед началом игры символическое вбрасывание произвела победительница командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россиянка Камила Валиева.
В составе "Спартака" отличились Александр Хохлачёв, Роман Любимов и Илья Талалуев, на 57-й минуте ставший автором решающей шайбы. У дальневосточников по голу забили Игорь Руденков и Эндрю Калоф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" – "Амур" — 3:2
Шайбы: Хохлачёв 13' (1:0), Руденков 16' (1:1), Любимов 18' (2:1), Калоф 37' (2:2), Талалуев 58' (3:2)