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2 сентября, 18:52

"Спартак" на старте сезона КХЛ победил "Амур" после символического вбрасывания Валиевой

<p>ХК "Спартак"</p>

ХК "Спартак"

Московский "Спартак" стартовал в регулярном чемпионате КХЛ домашней победой над хабаровским "Амуром" со счётом 3:2. Встреча прошла в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

Перед началом игры символическое вбрасывание произвела победительница командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россиянка Камила Валиева.

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В составе "Спартака" отличились Александр Хохлачёв, Роман Любимов и Илья Талалуев, на 57-й минуте ставший автором решающей шайбы. У дальневосточников по голу забили Игорь Руденков и Эндрю Калоф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" – "Амур" — 3:2

Шайбы: Хохлачёв 13' (1:0), Руденков 16' (1:1), Любимов 18' (2:1), Калоф 37' (2:2), Талалуев 58' (3:2)

Роман Фейгин

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