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1 сентября, 18:53

ЦСКА разгромил "Металлург" в первом матче КХЛ нового сезона

Московский ЦСКА разгромил магнитогорский клуб "Металлург" в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первый отрезок встречи остался за уральцами. Шайбы на свой счёт записали Акользин и Кошелев. Однако после этого армейцы забрали игру под свой контроль и устроили настоящую голевую феерию. Заброшенными шайбами отметились Карнаухов, Плотников, Панкратов, Юртайкин и дважды Григоренко.

КХЛ не будет менять формат плей-офф в новом сезоне

КХЛ не будет менять формат плей-офф в новом сезоне

Отметим, что по традиции первый матч сезона проводят команды, которые были финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Шамиль Гаджиев

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