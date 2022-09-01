ЦСКА разгромил "Металлург" в первом матче КХЛ нового сезона
Московский ЦСКА разгромил магнитогорский клуб "Металлург" в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первый отрезок встречи остался за уральцами. Шайбы на свой счёт записали Акользин и Кошелев. Однако после этого армейцы забрали игру под свой контроль и устроили настоящую голевую феерию. Заброшенными шайбами отметились Карнаухов, Плотников, Панкратов, Юртайкин и дважды Григоренко.
Отметим, что по традиции первый матч сезона проводят команды, которые были финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.
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ТАСС / Сергей Савостьянов