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2 сентября, 18:50

Названа страна в Евросоюзе, готовая взбунтоваться против санкций

Welt: Австрия первой в Евросоюзе может взбунтоваться против антироссийских санкций

Власти Австрии и простые жители страны начинают склоняться в пользу отмены санкций в отношении России на фоне приближающихся холодов и сильно выросших счетов за электроэнергию. Об этом сообщает газета Die Welt.

"В Австрии больше нет чёткого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться… Вместе с этим растёт поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину", — указано в материале немецкого издания.

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Автор статьи, чтобы доказать свою точку зрения, привёл цифры из опроса, согласно которым 40% австрийцев выступают против антироссийских санкций. Как он объяснил, на мнение населения крайне сильно влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция.

Кроме того, в стране растёт и число граждан, готовых голосовать за Австрийскую партию свободы, которая "выступает за уважительный диалог с Россией". При этом бывают случаи, когда политики и от правящей коалиции меняют мнение о необходимости антироссийской риторики.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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