ЕС предрекли участь собак из анекдота про тёщу при введении "потолка" цен на российский газ

Если предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении "потолка" цен на российский газ будет одобрено, то Россия просто уйдёт с этого рынка. Об этом сказал "Вечерней Москве" эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов и иронично предрёк Евросоюзу участь собак из анекдота про тёщу.

"Для России одобрение подобного решения означает, что поставки газа будут прекращены в Европу. Это нормально, "Северный поток" скоро остановится. Что это будет означать для Европы? Есть анекдот "На мою тёщу напали собаки! — Сами напали? Так пусть сами и отбиваются!" Пусть Европа сама и разбирается с подобной ситуацией", — пошутил эксперт.

По его оценке, ЕС к таким безрассудным инициативам подталкивают США. Но России здесь нечего бояться, так как покупателей газа предостаточно, уверен аналитик. При этом внутри страны потребляется 75% голубого топлива, поэтому Россия может вообще не направлять газ за границу. Кроме того, есть Турция, Япония, Китай, которые берут энергоресурсы у Москвы большими объёмами, заключил Хуршудов.