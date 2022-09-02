Глава Еврокомиссии пригрозила ограничить цену российского газа не только в странах G7
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен допустила введение "потолка" цен на российский газ на европейском уровне
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что пришло время ограничить стоимость российского газа, поставляемого в страны Евросоюза. С соответствующим заявлением она выступила перед журналистами в Германии, сообщает Reuters.
"Я твёрдо убеждена, что сейчас пришло время ввести "потолок" цен на российский трубопроводный газ", — сказала фон дер Ляйен, уточнив, что Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой на официальном уровне.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефтепродукты в страны, которые введут ограничение цен на российскую нефть. Такую позицию он объяснил тем, что Москва не намерена работать на нерыночных условиях. Кроме того, Новак подчеркнул, что потолок цен может вовсе разрушить мировой энергетический рынок. После заявлений вице-премьера акции российских нефтяных компаний пошли вверх.