Глава Еврокомиссии пригрозила ограничить цену российского газа не только в странах G7

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что пришло время ограничить стоимость российского газа, поставляемого в страны Евросоюза. С соответствующим заявлением она выступила перед журналистами в Германии, сообщает Reuters.

"Я твёрдо убеждена, что сейчас пришло время ввести "потолок" цен на российский трубопроводный газ", — сказала фон дер Ляйен, уточнив, что Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой на официальном уровне.