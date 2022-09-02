В Кремле раскрыли, куда Россия будет поставлять свою нефть вместо стран G7

Возможное введение ограничения цен на российскую нефть станет абсурдным решением в американских интересах. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, "как лихорадит энергетические рынки, причём особенно в Европе": американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют.

"Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, привели к ситуации, когда европейцы, причём во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ", — рассуждает представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия в случае введения недружественными странами потолка цен на энергоресурсы начнёт поставлять нефть в страны, которые действуют на рыночных условиях. Он подчеркнул, что таких направлений "гораздо больше, чем прежних", но называть их не стал.