В Кремле раскрыли, куда Россия будет поставлять свою нефть вместо стран G7
Песков назвал абсурдным план введения ограничения цен на российскую нефть и предупредил о последствиях
Возможное введение ограничения цен на российскую нефть станет абсурдным решением в американских интересах. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, "как лихорадит энергетические рынки, причём особенно в Европе": американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют.
"Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, привели к ситуации, когда европейцы, причём во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ", — рассуждает представитель Кремля.
Песков добавил, что Россия в случае введения недружественными странами потолка цен на энергоресурсы начнёт поставлять нефть в страны, которые действуют на рыночных условиях. Он подчеркнул, что таких направлений "гораздо больше, чем прежних", но называть их не стал.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефтепродукты в страны, которые введут ограничение цен на российскую нефть. Такую позицию он объяснил тем, что Москва не намерена работать на нерыночных условиях. Кроме того, Новак подчеркнул, что потолок цен может вовсе разрушить мировой энергетический рынок. После заявлений вице-премьера акции российских нефтяных компаний пошли вверх.