Киев ответственен за возможные аварии, которые могут возникнуть на Запорожской АЭС, если провокации со стороны Украины продолжатся. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти", — сообщил Шойгу.

Он также отметил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ "создают реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе". Международное право квалифицирует подобные действия Незалежной как ядерный терроризм. Министр напомнил, как накануне ВСУ обстреляли не только АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии МАГАТЭ. При этом, по его словам, США и ЕС замалчивают ситуацию вокруг ударов Киева по электростанции.