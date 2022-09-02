Шойгу предупредил о реальной угрозе ядерной катастрофы в Европе
Шойгу предупредил о реальной угрозе катастрофы в Европе из-за ударов ВСУ по ЗАЭС
Киев ответственен за возможные аварии, которые могут возникнуть на Запорожской АЭС, если провокации со стороны Украины продолжатся. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти", — сообщил Шойгу.
Он также отметил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ "создают реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе". Международное право квалифицирует подобные действия Незалежной как ядерный терроризм. Министр напомнил, как накануне ВСУ обстреляли не только АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии МАГАТЭ. При этом, по его словам, США и ЕС замалчивают ситуацию вокруг ударов Киева по электростанции.
Как сообщал Лайф, очередной массированный обстрел города Энергодара в Запорожской области произошёл накануне, прямо перед приездом в город делегации Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ). В результате преступлений ВСУ погибли трое мирных граждан, пятеро пострадали, среди них — ребёнок. Он находится в крайне тяжёлом состоянии.
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