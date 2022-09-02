Глава МИД Венгрии констатировал "катастрофическое ослабление" ЕС

Евросоюз сильно ослаб из-за вооружённого конфликта на Украине, который обернулся разорительным кризисом энергоснабжения. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на саммите "Открытые Балканы" в Белграде.

"Экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения — всё это привело к катастрофическому ослаблению Европы и ЕС. Сидя за этим столом, мы должны сказать правду, а истина в том, что лидеры ЕС не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности", — сказал Сийярто.