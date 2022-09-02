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2 сентября, 10:02

В российских школах введут новый предмет

В российских школах введут новый предмет по основам духовно-нравственной культуры

С 2023 года в отечественных школах появится новый предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", который должен приобщить учащихся к российским традиционным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Об этом рассказали в Минпросвещения.

Дисциплина будет преподаваться ученикам 5–9-х классов. Данный предмет станет продолжением школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики", в рамках которого преподают основы православия, ислама, буддизма, иудаизма, а также правила светской этики.

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Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами.

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ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми

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