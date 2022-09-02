В российских школах введут новый предмет
В российских школах введут новый предмет по основам духовно-нравственной культуры
С 2023 года в отечественных школах появится новый предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", который должен приобщить учащихся к российским традиционным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Об этом рассказали в Минпросвещения.
Дисциплина будет преподаваться ученикам 5–9-х классов. Данный предмет станет продолжением школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики", в рамках которого преподают основы православия, ислама, буддизма, иудаизма, а также правила светской этики.
Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами.
Новости
ТАСС / Егор Алеев