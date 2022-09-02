Медведев обсудил выполнение гособоронзаказа с представителями промышленности и Минобороны
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообщался с представителями промышленности и Минобороны. Участники совещания обсудили ход выполнения гособоронзаказа, сообщили в секретариате политика.
"Заместитель председателя Совета безопасности РФ провёл совещание с участием представителей промышленности и Министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", — говорится в сообщении.
Кроме того, там добавили, что Медведев посетил производственные мощности корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где ознакомился с изготавливаемой продукцией.
Ранее Дмитрий Медведев анонсировал другое крупное заседание Совета безопасности, которое пройдёт в сентябре под председательством президента России Владимира Путина. Основной темой встречи станет миграционный вопрос.
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ТАСС / Штукина Екатерина