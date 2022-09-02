Один человек погиб при пожаре в курском торговом центре "Бумеранг"

При пожаре в курском торговом центре "Бумеранг" погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Курской области.

Обстановка внутри ТЦ. Видео © t.me / АВТОКАДР_46

"Обнаружили мужчину в подсобном помещении. Передали медикам, в карете скорой помощи констатировали его смерть", — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что погибший мужчина 1982 года рождения находился в подсобном помещении на третьем этаже, где и произошёл пожар. Возгорание локализовали в 11:22.