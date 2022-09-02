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2 сентября, 09:42

Один человек погиб при пожаре в курском торговом центре "Бумеранг"

<p>Обложка © <a href="https://46.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4830299" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Курской области</a></p>

Обложка © ГУ МЧС России по Курской области

При пожаре в курском торговом центре "Бумеранг" погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Курской области.

Обстановка внутри ТЦ. Видео © t.me / АВТОКАДР_46

"Обнаружили мужчину в подсобном помещении. Передали медикам, в карете скорой помощи констатировали его смерть", сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что погибший мужчина 1982 года рождения находился в подсобном помещении на третьем этаже, где и произошёл пожар. Возгорание локализовали в 11:22.

Лайф сообщал, что информация о возгорании поступила в МЧС около 9:30 утра. Причины трагедии пока не известны.

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Оксана Попова

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