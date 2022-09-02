Один человек погиб при пожаре в курском торговом центре "Бумеранг"
Обложка © ГУ МЧС России по Курской области
При пожаре в курском торговом центре "Бумеранг" погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Курской области.
Обстановка внутри ТЦ. Видео © t.me / АВТОКАДР_46
"Обнаружили мужчину в подсобном помещении. Передали медикам, в карете скорой помощи констатировали его смерть", — сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что погибший мужчина 1982 года рождения находился в подсобном помещении на третьем этаже, где и произошёл пожар. Возгорание локализовали в 11:22.
Лайф сообщал, что информация о возгорании поступила в МЧС около 9:30 утра. Причины трагедии пока не известны.