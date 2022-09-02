Сенатор предупредил, что провокации "прибалтийских гномиков" могут привести к большой войне

Антироссийскими провокациями страны Прибалтики могут не только спровоцировать собственную демилитаризацию со стороны России, но и развязать масштабную войну. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

"Прибалтийские соседи явно делают всё, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвёртую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе", — написал он в телеграм-канале.

По словам Климова, в таком случае России придётся не только расширить географию спецоперации, но и столкнуться с "опасным и многоликим внешним агрессором". При этом сенатор подчеркнул, что всё необходимое для этого у Российской армии есть.

"Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?" — адресовал он вопрос "заокеанским кураторам" прибалтийских стран, напомнив, что в 1945 году СССР и США вместе одолели общего врага, а теперь же вторые пытаются поддерживать современный нацизм.