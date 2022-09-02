Россиян предостерегли от покупок авиабилетов на направления, которые вот-вот закроются

Авиаперевозчики могут продавать билеты и туры в страны, закрытые или готовящиеся к закрытию для россиян. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, такие ситуации уже были. Например, в 2021 году активно продавались путёвки в Таиланд, границы которого были закрыты из-за пандемии.

"Авиаперевозчики могут предлагать билеты на направления, которые могут закрыть. Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы", — предупредила Ломидзе.

Прежде чем покупать билеты за рубеж, эксперт рекомендует проверить информацию на сайтах Росавиации, Минтранса, а также порталов профильных ведомств в стране назначения.