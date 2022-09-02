Россиян предостерегли от покупок авиабилетов на направления, которые вот-вот закроются
АТОР: Россиянам могут продать авиабилеты и туры в готовящиеся к закрытию страны
Авиаперевозчики могут продавать билеты и туры в страны, закрытые или готовящиеся к закрытию для россиян. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, такие ситуации уже были. Например, в 2021 году активно продавались путёвки в Таиланд, границы которого были закрыты из-за пандемии.
"Авиаперевозчики могут предлагать билеты на направления, которые могут закрыть. Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы", — предупредила Ломидзе.
Прежде чем покупать билеты за рубеж, эксперт рекомендует проверить информацию на сайтах Росавиации, Минтранса, а также порталов профильных ведомств в стране назначения.
Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".