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2 сентября, 09:34

Россиян предостерегли от покупок авиабилетов на направления, которые вот-вот закроются

АТОР: Россиянам могут продать авиабилеты и туры в готовящиеся к закрытию страны

Авиаперевозчики могут продавать билеты и туры в страны, закрытые или готовящиеся к закрытию для россиян. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, такие ситуации уже были. Например, в 2021 году активно продавались путёвки в Таиланд, границы которого были закрыты из-за пандемии.

"Авиаперевозчики могут предлагать билеты на направления, которые могут закрыть. Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы", предупредила Ломидзе.

Прежде чем покупать билеты за рубеж, эксперт рекомендует проверить информацию на сайтах Росавиации, Минтранса, а также порталов профильных ведомств в стране назначения.

АТОР: Сроки получения россиянами шенгенских виз могут увеличиться до полугода

АТОР: Сроки получения россиянами шенгенских виз могут увеличиться до полугода

Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".

Обложка ©

unsplash.com / Annie Spratt

Марина Калегина

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