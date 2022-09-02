Шойгу анонсировал испытания электромагнитных катапульт для авианосцев на наземном полигоне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективные электромагнитные катапульты для авианосцев можно будет испытывать на наземном учебно-тренировочном полигоне морской авиации.
"Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишёров и перспективных электромагнитных катапульт", — уточнил глава Минобороны в ходе селекторного совещания.
Ранее генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов сообщил на форуме "Армия-2022", что новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 будет передан ВМФ России до конца этого года.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV