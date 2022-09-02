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2 сентября, 09:22

Шойгу анонсировал испытания электромагнитных катапульт для авианосцев на наземном полигоне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективные электромагнитные катапульты для авианосцев можно будет испытывать на наземном учебно-тренировочном полигоне морской авиации.

"Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишёров и перспективных электромагнитных катапульт", — уточнил глава Минобороны в ходе селекторного совещания.

Передачу ВМФ авианосца "Адмирал Кузнецов" и крейсера "Адмирал Нахимов" могут отложить

Передачу ВМФ авианосца "Адмирал Кузнецов" и крейсера "Адмирал Нахимов" могут отложить

Ранее генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов сообщил на форуме "Армия-2022", что новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 будет передан ВМФ России до конца этого года.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Андрей Бражников

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