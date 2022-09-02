Шойгу анонсировал испытания электромагнитных катапульт для авианосцев на наземном полигоне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективные электромагнитные катапульты для авианосцев можно будет испытывать на наземном учебно-тренировочном полигоне морской авиации.

"Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишёров и перспективных электромагнитных катапульт", — уточнил глава Минобороны в ходе селекторного совещания.