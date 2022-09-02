Шойгу озвучил количество уничтоженных иностранных наёмников на Украине

Около трёх тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ, уничтожены российскими военными с начала спецоперации. Такие данные озвучил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в пятницу.

"На фоне высоких потерь Вооружённых сил Украины отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено", — уточнил он.