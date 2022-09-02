ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне, есть погибшие и раненые

Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в администрации региона.

Кадры с места обстрела. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесён удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена", — сказали в администрации РИА "Новости".

В Сети появились кадры с места происшествия. У здания практически полностью разрушены крыша, выбиты окна, а от артиллерийского снаряда в стене образовалась огромная дыра. Как сообщает телеграм-канал "Херсонский вестник", под завалами могут находиться люди.