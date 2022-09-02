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2 сентября, 09:14

ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне, есть погибшие и раненые

Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в администрации региона.

Кадры с места обстрела. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесён удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена", — сказали в администрации РИА "Новости".

В Сети появились кадры с места происшествия. У здания практически полностью разрушены крыша, выбиты окна, а от артиллерийского снаряда в стене образовалась огромная дыра. Как сообщает телеграм-канал "Херсонский вестник", под завалами могут находиться люди.

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Лайф также сообщал, что вчера ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара, в том числе удар пришёлся по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. Погибло три человека.

Обложка ©

t.me / РИА "Новости"

Оксана Попова
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