ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне, есть погибшие и раненые
Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в администрации региона.
Кадры с места обстрела. Видео © t.me / РИА "Новости"
"Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесён удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена", — сказали в администрации РИА "Новости".
В Сети появились кадры с места происшествия. У здания практически полностью разрушены крыша, выбиты окна, а от артиллерийского снаряда в стене образовалась огромная дыра. Как сообщает телеграм-канал "Херсонский вестник", под завалами могут находиться люди.
Лайф также сообщал, что вчера ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара, в том числе удар пришёлся по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. Погибло три человека.
t.me / РИА "Новости"