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2 сентября, 09:03

В ЦБ объяснили, почему часть резервов пришлось хранить в долларах и евро

Зампред ЦБ Тулин заявил, что хранение резервов в долларах и евро было необходимо

Банк России вынужденно разделил свои резервы на два портфеля, в один из которых вошли активы в долларах и евро. Об этом заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

"Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платёжном обороте страны", пояснил он.

По словам зампреда ЦБ, доллары и евро использовались во внешней торговле, так как кредитование российских компаний производилось именно в них. Финансист отметил также, что с хранением резервов в альтернативных валютах могут быть нюансы. Связано это с отличиями по уровню ликвидности, волатильностью валютного курса и возможностью их использования на товарных и финансовых рынках.

"Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчётах валюты стран, не поддерживающих санкции против РФ, всё же намного безопаснее", — объяснил Тулин.

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Также в ЦБ РФ заявили, что валютные вклады граждан России фактически превратились в рублёвые. По его словам, сложности с проведением операций в иностранных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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