Гросси заявил о физических повреждениях на Запорожской АЭС

Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, предположительно, в результате обстрелов. Об этом заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает украинское агентство УНИАН.

В беседе с сотрудниками украинских СМИ Гросси уточнил, что члены миссии пока не могут оценить, "случайно или намеренно" станция получила эти повреждения.

"Очевидно, что станция и её физическая целостность были нарушены несколько раз, но у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно", — сказал глава МАГАТЭ.