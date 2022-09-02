Гросси заявил о физических повреждениях на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о нескольких фактах повреждений здания Запорожской АЭС
Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, предположительно, в результате обстрелов. Об этом заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает украинское агентство УНИАН.
В беседе с сотрудниками украинских СМИ Гросси уточнил, что члены миссии пока не могут оценить, "случайно или намеренно" станция получила эти повреждения.
"Очевидно, что станция и её физическая целостность были нарушены несколько раз, но у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно", — сказал глава МАГАТЭ.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции.
ТАСС / АР / Andriy Andriyenko