ВСУ нанесли три удара по Энергодару в момент нахождения там миссии МАГАТЭ
Украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в интервью "России 24".
"Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, всё слышали и видели, было нанесено ещё три удара по территории города: это детский парк, потом музыкальная школа, был повреждён фасад, выбиты окна и дверь. И ещё один — это центр города — парковая зона", — уточнил он.
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Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции.
ТАСС / Сергей Мальгавко