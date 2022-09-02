ВСУ нанесли три удара по Энергодару в момент нахождения там миссии МАГАТЭ

Украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в интервью "России 24".

"Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, всё слышали и видели, было нанесено ещё три удара по территории города: это детский парк, потом музыкальная школа, был повреждён фасад, выбиты окна и дверь. И ещё один — это центр города — парковая зона", — уточнил он.