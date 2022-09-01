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1 сентября, 15:53

Воронки от взрывов и разбитые авто: Масштабные разрушения в Энергодаре после удара ВСУ сняли на видео

Разрушения в Энергодаре после массированного удара ВСУ сняли на видео

<p>Повреждены жилые дома после обстрела ВСУ Энергодара. Фото © t.me / <a href="https://t.me/rt_russian/125820" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT на русском</a></p>

Повреждены жилые дома после обстрела ВСУ Энергодара. Фото © t.me / RT на русском

Воронки от взрыва посреди тротуара, разломанные балконы жилых домов и повреждённые автомобили — таковы последствия массированного удара ВСУ по Энергодару, жертвами которого стали три человека, пятеро получили ранения. Кадры публикует RT.

ВСУ обстреляли Энергодар. Видео © t.me / RT на русском

Украинские военные нанесли удар по жилым кварталам города. Повреждены торговые павильоны, а некоторые многоэтажки теперь стоят с разбитыми стёклами. Отдельные квартиры мирных жителей превратились в груду обломков.

Последствия удара ВСУ по Энергодару. Фото © t.me / RT на русском

Последствия удара ВСУ по Энергодару. Фото © t.me / RT на русском

Обстрелы ВСУ разрушили квартиры в многоэтажке Энергодара. Фото © t.me / RT на русском

Обстрелы ВСУ разрушили квартиры в многоэтажке Энергодара. Фото © t.me / RT на русском

Осколки от снарядов ВСУ повредили автомобили в Энергодаре. Фото © t.me / RT на русском

Осколки от снарядов ВСУ повредили автомобили в Энергодаре. Фото © t.me / RT на русском

Напомним, ВСУ обстреляли Энергодар сегодня, в том числе удар пришёлся по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. В результате три человека погибли, а пятеро получили ранения, в том числе в тяжёлом состоянии находится ребёнок.

Трое украинских диверсантов взяты в плен в Энергодаре

Трое украинских диверсантов взяты в плен в Энергодаре

Татьяна Миссуми

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