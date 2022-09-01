Масштабные разрушения в Энергодаре после удара ВСУ сняли на видео
Разрушения в Энергодаре после массированного удара ВСУ сняли на видео
Повреждены жилые дома после обстрела ВСУ Энергодара. Фото © t.me / RT на русском
Воронки от взрыва посреди тротуара, разломанные балконы жилых домов и повреждённые автомобили — таковы последствия массированного удара ВСУ по Энергодару, жертвами которого стали три человека, пятеро получили ранения. Кадры публикует RT.
ВСУ обстреляли Энергодар. Видео © t.me / RT на русском
Украинские военные нанесли удар по жилым кварталам города. Повреждены торговые павильоны, а некоторые многоэтажки теперь стоят с разбитыми стёклами. Отдельные квартиры мирных жителей превратились в груду обломков.
Последствия удара ВСУ по Энергодару. Фото © t.me / RT на русском
Обстрелы ВСУ разрушили квартиры в многоэтажке Энергодара. Фото © t.me / RT на русском
Осколки от снарядов ВСУ повредили автомобили в Энергодаре. Фото © t.me / RT на русском
Напомним, ВСУ обстреляли Энергодар сегодня, в том числе удар пришёлся по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. В результате три человека погибли, а пятеро получили ранения, в том числе в тяжёлом состоянии находится ребёнок.