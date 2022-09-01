Воронки от взрыва посреди тротуара, разломанные балконы жилых домов и повреждённые автомобили — таковы последствия массированного удара ВСУ по Энергодару, жертвами которого стали три человека, пятеро получили ранения. Кадры публикует RT.

ВСУ обстреляли Энергодар. Видео © t.me / RT на русском

Украинские военные нанесли удар по жилым кварталам города. Повреждены торговые павильоны, а некоторые многоэтажки теперь стоят с разбитыми стёклами. Отдельные квартиры мирных жителей превратились в груду обломков.

Последствия удара ВСУ по Энергодару. Фото © t.me / RT на русском

Обстрелы ВСУ разрушили квартиры в многоэтажке Энергодара. Фото © t.me / RT на русском

Осколки от снарядов ВСУ повредили автомобили в Энергодаре. Фото © t.me / RT на русском