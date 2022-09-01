Shell уведомила российскую сторону о выходе из проекта "Сахалин-2"

Англо-голландская компания Shell отказалась участвовать в новом операторе проекта "Сахалин-2" и уже уведомила об этом Правительство России и остальных партнёров. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Shell не будет участвовать в новой организации, созданной распоряжением Правительства Российской Федерации для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2", — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что при этом продолжат наблюдать за ситуацией с контрактом на покупку сжиженного природного газа с упомянутого проекта.