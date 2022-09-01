Shell уведомила российскую сторону о выходе из проекта "Сахалин-2"
Англо-голландская компания Shell отказалась участвовать в новом операторе проекта "Сахалин-2" и уже уведомила об этом Правительство России и остальных партнёров. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на заявление компании.
"Shell не будет участвовать в новой организации, созданной распоряжением Правительства Российской Федерации для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2", — сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что при этом продолжат наблюдать за ситуацией с контрактом на покупку сжиженного природного газа с упомянутого проекта.
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Напомним, что 30 июня президент Владимир Путин подписал указ, который, в частности, предусматривает передачу имущества компании "Сахалин энерджи" в собственность РФ. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy).
Ранее Правительство России разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в новом операторе проекта "Сахалин-2". Также добро получила японская компания Mitsui.
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