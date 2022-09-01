"Несколько зим" и череда землетрясений: Что пишут западные СМИ о газовом кризисе зимой и какие сценарии рассматривают Всё, на что хватило европейских политиков, — это перекупка российских энергоресурсов из Китая и добыча при помощи фрекинга, которая ведёт к масштабным землетрясениям по всему миру. 31 августа, 21:40 Демонстранты из Саксонии сидят в палатке и греют руки над газовой плитой во время акции "Голодать или замёрзнуть". Обложка © Getty Images / Melissa Erichsen / picture alliance

Пока британские СМИ готовились к холодному сезону, соревнуясь в формате "кто придумает наиболее концептуальную обложку о жизни без российского газа", глава "Газпрома" Евгений Миллер предрёк зимой европейской экономике "ценовое ралли" при цене четыре тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Но сами европейцы ситуацию воспринимают гораздо драматичнее — гендиректор Shell Бен ван Берден считает, что Евросоюзу грозит энергокризис длиной в "несколько зим".

— Быстрое разрешение энергетического кризиса в Европе — это фантазия: он может продлиться не один год, — отметил Берден на пресс-конференции. — Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придётся каким-то образом находить решения — за счёт экономии, повышения эффективности, нормирования и очень быстрого создания альтернативных источников энергии.

Ночью "Газпром" остановил на время профилактических работ до 3 сентября прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". Что стало поводом для издания Bloomberg посеять опасения, что Москва найдёт новый повод для ограничения поставок.

— В случае самого неблагоприятного сценария Россия полностью прекратит поставки газа в регион в условиях ранних холодов, — пишет Bloomberg. — Альтернатив российским поставкам мало, а спрос на отопление в такой ситуации резко вырастет. Соответственно, до новых высот поднимутся и цены, что может привести к всплеску социальной напряжённости — и ослабит решимость Европы поддерживать Украину. За несколько недель до объявленных работ трубопровод уже отключали, причём на более длительное время. Но это было летом, а сейчас Европу ждёт осеннее понижение температуры.

Страхи европейцев всерьёз подпитывают решительные действия российского монополиста, который прекратил поставки газа во Францию компании Engie за неуплату в июле. Следом за Парижем настала очередь Рима — сокращены поставки газа в Италию с 27 млн до 20 млн кубометров.

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Митинги в Германии

Больнее всего российские санкции ударили по Германии, где "Северный поток" соединяется с европейской газовой сетью. А вся промышленность, бизнес и домовладения сильно зависят от поставок российского топлива.

Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на правительство Шольца после публикации о приостановке СП-2. Самый мягкий из комментариев звучит так: "Правительство ФРГ, вызвавшее этот кризис, вызывает ярость. Я присоединяюсь к зиме ярости".

Тысячи человек вышли на демонстрацию в Саксонии и выступают против энергетической политики правительства и предстоящего повышения цен на газ и электроэнергию.

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Правые активисты в Любмине (Мекленбург – Передняя Померания) устроили перформанс с дымовыми шашками и транспарантами и потребовали запуска "Северного потока – 2". Они заявили, что трубопровод построен на налоги жителей страны, и призвали власти немедленно ввести его в эксплуатацию. Ещё одно из требований — проведение референдума по энергетической и санкционной политике Германии.

В то же время наиболее разумные страны придерживаются другой тактики: Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставке дополнительных 5,7 млн "кубов" в день с 1 сентября по "Южному потоку". Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Также "Газпром" начинает проектирование газопровода в Китай с российского Дальнего Востока. Для этого предстоит построить небольшой 25-километровый отвод от уже готовой магистрали Сахалин – Хабаровск – Владивосток, которая проложена вдоль китайской границы.

В поисках замены российских ресурсов

Инчукалнское подземное газохранилище в Латвии. Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

— Европа пытается найти замену российским энергоносителям, — сообщает испанский Rebelion. — Регион переключился на газ и нефть из других стран, что подталкивает производителей чаще пользоваться методом фрекинга, а это чревато землетрясениями.

Так реальностью становятся худшие кошмары Евросоюза. Для разрыва пласта и добычи газа в скважину закачивают воду под давлением, что приводит к землетрясениям. Эта технология широко распространена в странах, которые сейчас увеличивают экспорт газа в ЕС, например в США.

— Всё больше исследований подтверждают, что такая взаимосвязь действительно существует. Группа немецких и канадских исследователей задокументировала новый вид подземных толчков в месте закачки воды в Британской Колумбии, Канада. Были зарегистрированы сейсмические данные около 350 землетрясений, — объясняет геолог Jose Luis Simon.

Сейчас европейские газовые хранилища заполняются ударными темпами и с опережением графика. Goldman Sachs в переписке со своими клиентами объясняет это перепродажей китайского СПГ. "Лучше иметь газ в хранилищах, чем не иметь, но я бы обратил внимание, что запасов не хватит, чтобы пережить зиму, если российский газ отключат. Решения будут касаться видов стимулирования, введённых для ограничения потребления [газа]", — цитируют компанию российские эксперты, отмечая важный намёк "голдманов", что газ из КНР, скорее всего, является российским СПГ.

Фото © ТАСС / Владислав Шатило Перекроет ли "Газпром" свои поставки в Европу окончательно? 0 Нет Да Свой ответ в комментарии

Авторы Елена Стафеева