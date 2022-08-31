Почему на саммите министров ЕС толком не решили ни одного вопроса Каковы итоги встречи министров стран ЕС в Праге, почему европейцы не оглашают свои договорённости и чем Евросоюз поможет Украине. 16270 16270 Обложка © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Действия пражского консилиума министров ЕС больше напоминают информационную операцию "Белый шум". Сегодня в столице Чехии представители оборонных и дипломатических ведомств стран Евросоюза обсуждают, как наказать Россию и помочь Украине. На повестке дня два вопроса: визовые ограничения для россиян и тренировочная миссия для ВСУ. Оба оказались не решёнными до конца. Поскольку тотального визового запрета лагерю прибалтийских лоббистов в компании с Финляндией, Польшей и Данией достигнуть не удалось, то решено увеличить сроки и стоимость оформления. Можно попрощаться с мультивизом, считают эксперты. Что касается создания военного центра для обучения солдат Незалежной, то его сроки туманно перенесены на осень – начало зимы. Страна, которая примет миссию, по-прежнему, не раскрывается.

Визы подороже

Шенгенская виза в заграничном паспорте. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Накануне консультаций издание EUobserver сообщило о вероятном исключении россиян в возрасте до 25 лет из-под всех визовых ограничений. Это продолжение политики Евросоюза, направленное на раскол российского общества, попытки нагнетать оппозиционные настроения, считает политолог Никита Мендкович.

— В ЕС исходят из предпосылки, что молодёжь наиболее склонна к протестам и поэтому можно попытаться отколоть её от мейнстрима. Всё это — продолжение непонимания реальной политической ситуации в нашей стране, где общество сплотилось в связи с угрозой потери независимости со стороны коллективного Запада и Украины как его орудия. Европа не хочет понимать, что атака против Москвы провалилась и нужно восстанавливать отношения, — сказал Мендкович.

Ещё до окончания встречи Германия — противник ограничения виз — продемонстрировала свой подход к этому вопросу. Такой запрет бьёт по фундаментальным основам и принципам Европы, объяснил позицию Берлина политолог Алексей Мартынов.

— Визовая дискуссия носит пропагандистский характер информационной войны. На практике же изменятся условия оформления визовых документов. Этот процесс может стать дороже, например, раз в пять. Если сейчас они увеличивают консульский сбор с 35 евро до 80, то визовые центры, которые работают при каждом посольстве, увеличат до 500 евро. И каждый потенциальный турист сто раз подумает, нужна ли ему поездка. Скорее всего, сократятся и сроки пребывания, то есть ограничат срок пребывания до необходимых дней, которые заявлены и обеспечены туристом, — комментирует Мартынов.

Как и следовало ожидать, единства в визовом вопросе Европе добиться не удалось: визовый запрет для граждан РФ не поддерживают в Венгрии, Франции и Германии. О том, что эта мера "не является подходящим решением ЕС в сложившейся ситуации", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По информации агентства Bloomberg, на встрече также должны обсудить закрытый документ о работе с российской аудиторией, авторы которого предлагают использовать некие "креативные пути". Речь идёт о русскоязычных видеоблогерах в российских соцсетях. Видимо, изоляция в борьбе с россиянами — это не лучший инструмент.

Тренировочная миссия для ВСУ

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Ещё один вопрос, который должен быть решён на встрече министров ЕС, — запуск и организация тренировочной миссии для ВСУ уже к концу осени. Оружия советских образцов у ЕС и США всё меньше, а новых контрактов для западного ВПК больше. Лайф уже писал, что странами, которые примут тренировочную базу, могут стать Польша или экс-Чехословакия, в результате миссии может быть подготовлено 30 тысяч новобранцев для Украины. Впрочем, даже если эти планы будут реализованы, это вряд ли поможет Киеву как-то воспрепятствовать российской спецоперации. Обучение украинских солдат Европой больше похоже на деятельность по истреблению украинцев путём их отправки на убой. И вчерашние потери ВСУ при провалившейся попытке контрнаступления на Херсонском направлении тому подтверждение.

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе Почему у Прибалтики не получилось пролоббировать визовый запрет для граждан РФ? 0 Это противоречит политике ЕС. Железный занавес наоборот не сработает. Это повредит Брюсселю, Берлину и Парижу.

Авторы Елена Стафеева