Почему создание европейской военной миссии для ВСУ грозит ЕС конфликтом с Россией Западные политики беспокоятся, что создание военной миссии для обучения ВСУ может стать шагом к столкновению Евросоюза с Москвой на территории Украины. 12567 12567 Обложка © Getty Images / Mohssen Assanimoghaddam / picture alliance

"На пути к войне"

Главы МИД Евросоюза 30–31 августа в Праге обсудят вопрос организации тренировочной миссии для ВСУ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который до этого анонсировал её размещение на территории одной из стран ЕС. Эксперты считают, что в случае организации подобного центра финансирование ляжет на плечи Брюсселя и государств Европы, что отнимет у них ещё 2% ВВП. В зависимости от специальностей сроки обучения могут продлиться до полугода, может быть подготовлено более 30 тыс. военных. Наиболее вероятным местом размещения миссии может стать Польша или одна из стран экс-Чехословакии. Кадровой деятельностью займётся НАТО.

— Миссия будет общеевропейской, а не принадлежащей одной стране, военные инструкторы будут обучать украинских солдат пользоваться западной военной техникой, — сообщал накануне Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото © Getty Images / Meghdad Madadi ATP Images

Европейские политики уже заявляют, что это может привести к прямому столкновению России и Европы, приводя в пример участие США во вьетнамской войне. Америка тоже вступала в войну не сразу. Сначала американские советники продолжительное время занимались обучением южновьетнамских солдат и планировали боевые операции. А после разгрома французов в 1961 году Вашингтон решил отправить регулярные подразделения Вооружённых сил США во Вьетнам.

— Мы на пути к войне, но никто не хочет произносить это вслух, — констатирует депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. — Это решение может привести к прямому столкновению с Россией.

Современная европейская политика от средневековой отличается только разнообразием видов оружия и его калибром, тактика остаётся прежней. После попытки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и главы Турции посадить Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией на Украину наведался британский премьер Борис Джонсон, который, вероятно, поддержал президента Украины в решении продолжать истреблять украинский народ и отказаться от попытки урегулировать конфликт. Примерно так же обстояли дела в мае, когда похожую попытку предпринимали главы Франции и Германии, по сути, обсуждая провал будущего "Стамбульского мира".

— Наиболее вероятными местами для размещения миссии могут стать Польша, Чехия или Румыния исходя из общих логистических и исторических соображений, — считает руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Фактически в настоящий момент идёт война НАТО против России, а не каких-то Вооружённых сил Украины. Поэтому Североатлантический альянс официально берёт на себя через структуру ЕС подготовку кадров, вооружения, оплату вооружённых украинских группировок. О чём, кстати, объявлялось ещё в рамках последнего пакета помощи США, когда американцы прямым текстом сообщали, что жалованье ВСУ теперь выплачивает Вашингтон. То есть большую часть бремени войны, за исключением мобилизационного резерва, берёт на себя НАТО, поскольку на территории самой Украины не осталось никого, кто был бы заинтересован воевать за Киев.

Функционал военной миссии

Украинский танк. Фото © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

По словам экспертов, военная подготовка, в зависимости от специальностей, будет продолжаться от одного месяца до полугода. Военный эксперт Анатолий Матвейчук рассказал, что три-четыре месяца потребуется на подготовку артиллеристов, не менее месяца — мотострелков, до полугода — операторов систем наведения и летательных аппаратов. Он полагает, что в итоге "могут быть подготовлены от 15 до 30 тысяч военных на 2023 год".

— Регулярная армия Украины как таковая практически перестала существовать. Резервы, которые бросают в бой, представлены мобилизованными неподготовленными людьми. Поэтому на Западе пришли к выводу, что нужно создавать какой-то подготовленный резерв. Сначала это пытались делать на территории Польши, были сообщения, что обучение проводилось на базах США и Британии, — пояснил Анатолий Матвейчук.

Поскольку в центральной и тем более восточной частях Украины мобилизовывать уже некого, резервистов, скорее всего, будут набирать на Западной Украине.

— Формировать армию будут из резервистов с западных областей Украины. Потенциальное количество солдат оценивается в несколько десятков тысяч человек. Центральная и восточная части Незалежной уже исчерпали свои возможности, — объясняет Матвейчук.

По его словам, если тренировки ВСУ будут проходить с выделением техники, то потребуют масштабного вливания средств. Эти затраты "на обучение украинских военных могут составить для стран Европы 2% их валового национального дохода".

Намерение европейцев организовать такую миссию, вероятно, связано с плачевным положением ВСУ. Европа опасается, что союзные войска РФ, ДНР и ЛНР в ближайшее время разгромят донецкий укрепрайон ВСУ и выйдут на правый берег Днепра. Чтобы воспрепятствовать этому, в Европе и решили подготовить для Киева более обученные и боеспособные войска.

Открыто заявляя о подобных планах, коллективный Запад в лице НАТО и ЕС уже не скрывает своих намерений, воюя с Россией на территории Незалежной. Некоторые наиболее здравомыслящие представители европейского истеблишмента пытаются напомнить уроки истории, приводя в пример вьетнамскую войну и то, чем она закончилась для США. Но вряд ли они будут услышаны.

Фото © Getty Images / Andreea Campeanu Почему примерно раз в столетие Запад нападает на Россию? 0 Привычка грабить и убивать Скудная собственная ресурсная база Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева