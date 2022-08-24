Хитрый план Султана: Почему Турция хочет забрать Крым Для чего глава Турции и его правительство продолжают настаивать на принадлежности российского полуострова Украине и как это связано с предложениями о мирных переговорах, в которых заинтересованы все. 24 августа, 17:15 Обложка © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency

Когда Запад стирает Украину с лица земли, киевские командиры отправляют солдат ВСУ на убой, а Армия России медленно, но верно продвигается к своей цели, на стамбульском рынке по-прежнему продолжается торг. Для чего представитель главы Турции Ибрагим Калын в интервью CNN, комментируя отношения Москвы и Киева, заявил, что в случае если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение, то Крымский полуостров должен опять стать частью Украины?

— Крым является частью Украины, и это должно быть основой для заключения любого соглашения, — цитирует советника Эрдогана телеканал TRT Haber. До этого аналогичные разговоры велись на онлайн-площадке второго саммита "Крымская платформа", организованного киевской властью.

Картина мира, ужатая до хитрого прищура готовящегося к сложным выборам турецкого султана, — так характеризуют эксперты высказывания представителя администрации Реджепа Эрдогана, который ведёт достаточно успешные для себя манёвры на внешнеполитическом контуре.

— Это консолидированная позиция Турции в целом. Эрдоган и Калын с удовольствием назвали бы Крым турецким, отвечая на вопрос, чей Крым, но по определённым причинам сделать этого не могут, поэтому формально не признают полуостров российским с 2014 года и на словах поддерживают Киев. Крым российский навсегда, назвать его турецким будет затруднительно даже риторически, — считает политолог Алексей Мартынов. — Эрдоган играет в свою игру. Турция — одна из немногих стран, которая получила выгоду от этого конфликта. От нищей Украины Анкара умудряется получать деньги за "байрактары", от России — поток туристов.

Даже не дождавшись завершения СВО, турецкий президент полетел договариваться с руководством Киева о контрактах на строительство и восстановление инфраструктуры Незалежной. Эксперт отметил, что это договор не о том, кто за это заплатит — Зеленский или его сменщик, — а о том, кто освоит бюджеты.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Украине. Львов, Украина, 18 августа 2022 года. Фото © Getty Images / Turkish Presidency / Handout / Anadolu Agency

— Совершенно бессмысленное занятие — учить турка торговать на стамбульском базаре. Потому что он в этом смысле чемпион. А вдруг прокатит. Потом прилетит в Сочи и что-нибудь выторгует под сурдинку у России. Ему предстоят достаточно непростые президентские и парламентские выборы на фоне серьёзной инфляции, таким образом он перекрывает все свои внутренние проблемы довольно успешными интервенциями во внешней политике, — говорит Мартынов.

Это выработанная позиция турецкой правящей партии, для того чтобы задействовать националистическую часть электората, заинтересованную в поддержке тюркских народов за границей. Поэтому внимание уделяется именно жителям Крыма, полагает эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

— Позиция Турции по Крыму имеет связь с проблемой крымских татар и внешней политикой Турции, которая поддерживает их и остальные тюркские народы в регионе Ближнего Востока и в Европе. Другим доказательством может быть личная позиция президента Турции по крымскому вопросу. Эрдоган заявил в видеообращении к саммиту второй "Крымской платформы", который прошёл в Киеве, что Крым должен быть возвращён Украине, — отметил Бридже.

На заявление Ибрагима Калына отреагировал зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков, который счёл такой комментарий попыткой Анкары усидеть на двух стульях, то есть получить выгоду от сотрудничества со всеми сторонами. Однако на такую двусмысленность позиции Турции никто уже не обращает серьёзного внимания. Поскольку за несколько веков войн за полуостров стало понятно, что турецких политиков больше всего интересует язык монет.

Фото © Shutterstock Почему до сих пор в турецкой политике фактор Крыма играет важную роль? 0 Турция всегда мечтала сделать полуостров своим. В переводе с политического турецкого украинский Крым — это турецкая земля. Свой вариант в комментарии.

Авторы Елена Стафеева