Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодёжи
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать участие школьников из Донбасса в общероссийском движении детей и молодёжи.
"Обязательно наравне с российскими сверстниками нужно поддержать участие в движении школьников из Луганской и Донецкой народных республик", — сказал глава государства на открытии заседания наблюдательного совета организации в Калининграде.
Кстати, ранее Лайф писал, что Луганск впервые стал площадкой проведения IV федерального просветительского марафона российского общества "Знание", что показывает интеграцию сферы культуры и просвещения ЛНР в российское пространство. На марафоне жители Луганска узнают много нового из истории, культуры, обычаев России, а молодые участники из РФ — о частице русского мира — Луганщине.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров