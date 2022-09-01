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1 сентября, 15:25

Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодёжи

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать участие школьников из Донбасса в общероссийском движении детей и молодёжи.

"Обязательно наравне с российскими сверстниками нужно поддержать участие в движении школьников из Луганской и Донецкой народных республик", — сказал глава государства на открытии заседания наблюдательного совета организации в Калининграде.

Путин: Жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией

Путин: Жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией

Кстати, ранее Лайф писал, что Луганск впервые стал площадкой проведения IV федерального просветительского марафона российского общества "Знание", что показывает интеграцию сферы культуры и просвещения ЛНР в российское пространство. На марафоне жители Луганска узнают много нового из истории, культуры, обычаев России, а молодые участники из РФ — о частице русского мира — Луганщине.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Николь Вербер

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