Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодёжи

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать участие школьников из Донбасса в общероссийском движении детей и молодёжи.

"Обязательно наравне с российскими сверстниками нужно поддержать участие в движении школьников из Луганской и Донецкой народных республик", — сказал глава государства на открытии заседания наблюдательного совета организации в Калининграде.