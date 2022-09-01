Скопинского маньяка перевели в СИЗО
Скопинский маньяк Виктор Мохов переведён в СИЗО по делу о сокрытии убийства
Скопинского маньяка Виктора Мохова, который ранее был отправлен под домашний арест по делу о сокрытии убийства в его доме, перевели в СИЗО. Об этом информирует в четверг пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.
"Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение", — приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Как уже рассказывал Лайф, в начале августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Следователи по факту этого преступления возбудили уголовное дело по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", подозреваемым по которому и проходит скопинский маньяк. Позднее знакомый преступника рассказал, что происходило в доме Мохова после убийства.
12 августа суд отправил Мохова под домашний арест до 7 октября. Это решение вызвало резонанс и критиковалось в обществе, хотя юристы утверждали: всё законно.
youtube / Осторожно: Собчак