Литва получила от России трёхнедельный аванс за калининградский транзит
Железнодорожный грузовой транзит через территорию Литвы был оплачен на предстоящие три недели. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на госкомпанию Lietuvos Geležinkeliai ("Железные дороги Литвы"), не уточняя, через какую финансовую организацию прошла оплата после отказа литовского банка "Шауляй" обслуживать такие расчёты.
"Литовское железнодорожное ведомство подтвердило авансовую оплату в размере двух с половиной миллионов евро за транзит грузов в Калининградскую область на три недели", — уточняет издание.
По словам гендиректора компании Эгидиюса Лазаускаса, в будущем процесс будет зависеть от того, сможет ли российская сторона найти решение по платежам.
Напомним, калининградский грузовой транзит оплачивался Россией через литовский банк "Шауляй". Однако там заявили о прекращении работы с Москвой. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это красивым предлогом прекратить транзит. В середине августа банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях, а с 1 сентября — полностью остановил работу с РФ.
ТАСС / Невар Виталий