Литва получила от России трёхнедельный аванс за калининградский транзит

Железнодорожный грузовой транзит через территорию Литвы был оплачен на предстоящие три недели. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на госкомпанию Lietuvos Geležinkeliai ("Железные дороги Литвы"), не уточняя, через какую финансовую организацию прошла оплата после отказа литовского банка "Шауляй" обслуживать такие расчёты.

"Литовское железнодорожное ведомство подтвердило авансовую оплату в размере двух с половиной миллионов евро за транзит грузов в Калининградскую область на три недели", — уточняет издание.