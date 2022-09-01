Экс-солист "Ласкового мая" оказался владельцем покусавшей детей обезьяны из Магнитогорска
Владимир Сербенюк и Юрий Шатунов. Обложка © VK / Вова Сербенюк
Обезьяна, которая разгуливала по улицам Магнитогорска и успела покусать детей, принадлежит бывшему солисту "Ласкового мая" Владимиру Сербенюку, пишет SHOT. Также доказательства в своих соцсетях выложил и сам хозяин животного.
Хозяин сбежавшей обезьяны из Магнитогорска высказался в адрес всех желающих украсть животное. Видео © VK / Вова Сербенюк
Он рассказал, что сбежавшую обезьяну пытались украсть, посадить в чёрную "приору" и выдать за купленную. При этом артист выразил искреннее недоумение, зачем вообще кому-то потребовалось трогать его животное и тем более похищать. Кроме того, Владимир отметил, что у примата есть и чип, и все необходимые документы.
"Ну ходите же в зоопарк, смотрите? Смотрите дальше", — подытожил недовольный хозяин.
Сербенюк входил в один из составов культовой поп-группы в 1992 году. Позже он решил заняться сольной карьерой, однако использовал статус "экс-солиста "Ласкового мая" для раскрутки. Сейчас, судя по фотографиям в соцсетях, Владимир занимается перепродажей экзотических животных.
Как писал Лайф, накануне стало известно, что по улицам Магнитогорска разгуливает обезьяна. Изначально обезьяна была спокойна, однако после того, как её попытались поймать, стала проявлять агрессию. От неё досталось мужчине, женщине и детям, примат исцарапал им руки и покусал. Позже обезьяну-кусаку всё же удалось поймать. Её нашли сотрудники ППС и посадили в клетку — животное настолько устало от путешествий по городу, что даже не сопротивлялось задержанию.