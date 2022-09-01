Экс-солист "Ласкового мая" оказался владельцем покусавшей детей обезьяны из Магнитогорска

Обезьяна, которая разгуливала по улицам Магнитогорска и успела покусать детей, принадлежит бывшему солисту "Ласкового мая" Владимиру Сербенюку, пишет SHOT. Также доказательства в своих соцсетях выложил и сам хозяин животного.

Хозяин сбежавшей обезьяны из Магнитогорска высказался в адрес всех желающих украсть животное. Видео © VK / Вова Сербенюк

Он рассказал, что сбежавшую обезьяну пытались украсть, посадить в чёрную "приору" и выдать за купленную. При этом артист выразил искреннее недоумение, зачем вообще кому-то потребовалось трогать его животное и тем более похищать. Кроме того, Владимир отметил, что у примата есть и чип, и все необходимые документы.

"Ну ходите же в зоопарк, смотрите? Смотрите дальше", — подытожил недовольный хозяин.

Сербенюк входил в один из составов культовой поп-группы в 1992 году. Позже он решил заняться сольной карьерой, однако использовал статус "экс-солиста "Ласкового мая" для раскрутки. Сейчас, судя по фотографиям в соцсетях, Владимир занимается перепродажей экзотических животных.