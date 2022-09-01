Эрдоган уличил ЕСПЧ в вынесении политически мотивированных решений

Европейский суд по правам человека выносит политически мотивированные решения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, ЕСПЧ является структурой, которая крайне далека от принципов справедливости.

"ЕСПЧ — далёкая от принципов справедливости структура, она выносит политически мотивированные решения. Мировое сообщество раз и навсегда осознаёт, что Турецкая Республика — не государство, идущее на поводу у "тёмных сил", — цитирует его Анатолийское агентство.

Эрдоган отметил, что определённые круги пытаются превратить турецкую судебную систему в орудие преступных организаций, однако заверил, что страна никогда этого не допустит.