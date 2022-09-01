Путин: Движение детей и молодёжи не должно стать привилегией для жителей больших городов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодёжи не должно стать привилегией для жителей больших городов.
"Новое движение не должно стать привилегией для жителей больших городов, где проще наладить и организовать работу", — сказал он на открытии заседания наблюдательного совета организации.
По словам главы государства, возможность принимать в нём участие должна быть у детей даже из самых отдалённых территорий нашей необъятной страны. При этом Путин призвал исключить "обязаловку" — ключевым принципом движения должна стать добровольность.
Напомним, Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодёжи 29 июля. В его состав также вошли первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева и другие лица.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров