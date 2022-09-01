Путин: Движение детей и молодёжи не должно стать привилегией для жителей больших городов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодёжи не должно стать привилегией для жителей больших городов.

"Новое движение не должно стать привилегией для жителей больших городов, где проще наладить и организовать работу", — сказал он на открытии заседания наблюдательного совета организации.

По словам главы государства, возможность принимать в нём участие должна быть у детей даже из самых отдалённых территорий нашей необъятной страны. При этом Путин призвал исключить "обязаловку" — ключевым принципом движения должна стать добровольность.