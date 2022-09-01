США не выдали Колокольцеву визу для участия в конференции ООН

США отказали в визе министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и сорвали тем самым его участие в саммите глав МВД в ООН. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", — сказал дипломат в ходе выступления на саммите.

Небензя напомнил, что предоставление виз для иностранных делегатов является не привилегией, а международно-правовой обязанностью Вашингтона.