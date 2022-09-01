НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 15:39

США не выдали Колокольцеву визу для участия в конференции ООН

США отказали в визе министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и сорвали тем самым его участие в саммите глав МВД в ООН. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", — сказал дипломат в ходе выступления на саммите.

Небензя напомнил, что предоставление виз для иностранных делегатов является не привилегией, а международно-правовой обязанностью Вашингтона.

Госдеп ответил на требование выдать американскую визу Лаврову

Госдеп ответил на требование выдать американскую визу Лаврову

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. По предварительной программе, неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы министру иностранных дел России и всем членам делегации для участия в ГА ООН.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников
  • Новости
  • МИД РФ
  • ООН

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров