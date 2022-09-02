Россиянам рассказали, как добиться идеального рельефа тела без изнуряющих тренировок

Многие хотели бы иметь красивую фигуру и подтянутые формы, однако не всегда есть время и возможность посвятить себя изнурительным тренировкам в зале. Лайф узнал, что добиться желаемого можно и без таких физических нагрузок, а с помощью разных видов массажа, ведь за счёт активации обмена веществ, улучшения кровотока и размягчения жировых отложений он отлично корректирует тело.

Существует несколько видов массажа, и каждый из них нацелен на проработку конкретных проблем. Но какой выбрать для достижения наилучшего результата? Об этом в беседе с Лайфом рассказала массажист oils & nails студии Tulum Body Эльвира Манжосова.

Лимфодренажный массаж

Лимфодренажный массаж. Фото © Unsplash

Как известно, малоподвижный образ жизни и естественное старение обеспечивают затруднения в работе лимфатической системы и ведут к потере тонуса и упругости кожи. По словам собеседницы Лайфа, вернуть тонус поможет лимфодренажный массаж. Его бережная техника, которая сопровождается поглаживаниями по телу для разгона лимфы, улучшает тонус тканей, снижает вес, а главное — повышает иммунитет. Желаемые формы легко получить в результате нескольких сеансов.

Антицеллюлитный массаж

Антицеллюлитный массаж. Фото © Unsplash

Чтобы скорректировать проблемные зоны, привести тело в тонус и вернуть коже упругость, идеально подойдёт антицеллюлитный массаж. За счёт правильного стимулирования кровотока, налаживания циркуляции крови и устранения застоев лимфы можно легко добиться фигуры мечты. Именно он снимает отёки и усиливает выработку коллагена и эластина — а значит, подтянутые контуры тела не заставят себя долго ждать.

Спортивный массаж

Спортивный массаж. Фото © Unsplash

Ключевой залог достижения целей на тренировках — это правильная подготовка тела к нагрузкам и восстановление после них. Для этого прекрасно подходит спортивный массаж, который помогает повысить выносливость и снизить риск травм. Интенсивная проработка мышц подойдёт для продвинутых спортсменов, а восстановительный тип массажа поможет новичкам постепенно и безопасно нарастить прогресс на занятиях, резюмировала массажист.