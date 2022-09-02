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2 сентября, 06:14

Страны G7 уже в пятницу могут согласовать план ограничения цен на российскую нефть

Главы финансовых министерств стран Группы семи (G7) уже сегодня могут согласовать план ограничения цен на российскую нефть. Об этом со ссылкой на источник сообщает западное агентство Reuters.

По данным собеседника издания, встреча политиков должна пройти в онлайн-формате. По её итогам будет обнародовано коммюнике с деталями плана, по которому в дальнейшем будет согласован процесс ограничений. Другие подробности документа пока не известны.

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Напомним, что Запад рассматривает введение потолка цен на российскую нефть как способ снизить доходы России в дополнение к уже введённым санкциям. При этом накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки нефтепродуктов в страны, которые введут ограничение цен на нефть, будут прекращены полностью, поскольку Россия не намерена работать на нерыночных условиях.

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Unsplash

Максим Плетнёв

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