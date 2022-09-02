Страны G7 уже в пятницу могут согласовать план ограничения цен на российскую нефть

Главы финансовых министерств стран Группы семи (G7) уже сегодня могут согласовать план ограничения цен на российскую нефть. Об этом со ссылкой на источник сообщает западное агентство Reuters.

По данным собеседника издания, встреча политиков должна пройти в онлайн-формате. По её итогам будет обнародовано коммюнике с деталями плана, по которому в дальнейшем будет согласован процесс ограничений. Другие подробности документа пока не известны.