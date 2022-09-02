НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 06:46

Власти Запорожья: Обстрелы ВСУ укрепляют пророссийские настроения жителей региона

Рогов: Обстреливая ЗАЭС и города, Киев помогает Запорожью воссоединиться с Россией

Обстрелы Запорожской АЭС и всей освобождённой территории области со стороны украинских военных лишь подогревают желание жителей региона связать свою жизнь с Россией. Об этом в интервью порталу "Украина.ру" рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"[Местные жители], безусловно, видят, [кто наносит удары], поэтому всё активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей", — заявил Рогов.

Жители Энергодара призвали МАГАТЭ принудить Киев к отказу от обстрелов Запорожской АЭС

Жители Энергодара призвали МАГАТЭ принудить Киев к отказу от обстрелов Запорожской АЭС

По его словам, заявления на получение российского паспорта подали уже 45 тысяч человек и ещё больше ожидают в очередях, чтобы подать заявку. Рогов подчеркнул, что люди идут в паспортные столы, несмотря на продолжающийся террор со стороны киевского режима.

"Получается, Киев активно нам помогает. <...> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон", — подчеркнул Рогов.

Как сообщал Лайф, очередной массированный обстрел города Энергодара в Запорожской области произошёл накануне, прямо перед приездом в город делегации Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ). В результате преступлений ВСУ погибли трое мирных граждан, пятеро пострадали, среди них — ребёнок. Он находится в крайне тяжёлом состоянии.

Воронки от взрывов и разбитые авто: Масштабные разрушения в Энергодаре после удара ВСУ сняли на видео

Воронки от взрывов и разбитые авто: Масштабные разрушения в Энергодаре после удара ВСУ сняли на видео

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров