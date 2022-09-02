Власти Запорожья: Обстрелы ВСУ укрепляют пророссийские настроения жителей региона

Обстрелы Запорожской АЭС и всей освобождённой территории области со стороны украинских военных лишь подогревают желание жителей региона связать свою жизнь с Россией. Об этом в интервью порталу "Украина.ру" рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"[Местные жители], безусловно, видят, [кто наносит удары], поэтому всё активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей", — заявил Рогов.

По его словам, заявления на получение российского паспорта подали уже 45 тысяч человек и ещё больше ожидают в очередях, чтобы подать заявку. Рогов подчеркнул, что люди идут в паспортные столы, несмотря на продолжающийся террор со стороны киевского режима.

"Получается, Киев активно нам помогает. <...> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон", — подчеркнул Рогов.