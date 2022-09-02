В Подмосковье врачи извлекли из глаза ребёнка застрявший металлический прут

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского совершили настоящее чудо — они достали из глаза ребёнка огромный металлический прут и смогли сохранить ему зрение. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения области.

Всё произошло во время безобидной игры в футбол. Мальчишки бегали на поле и били мячом по воротам, но в какой-то момент от них отлетел металлический прут и попал прямо в глаз подростку. Шестисантиметровый штырь прошёл через нижнюю стенку орбиты, через всю верхнечелюстную пазуху, и конец оказался за задней стенкой. Пострадавшего оперативно госпитализировали в МОНИКИ, где провели операцию.

"Инородное тело было извлечено, после чего мы ушили рану. Сейчас мальчик чувствует хорошо, все швы сняты, зрение пациента в сохранности. Никакого дальнейшего оперативного лечения пациенту не потребуется, но, конечно, он продолжит наблюдаться у нас", — рассказала врач-офтальмолог МОНИКИ им. Владимирского Ирина Тарабанько.

Мама мальчика очень волновалась за него, ведь врачам предстояло провести тяжелейшую операцию. К счастью, беспокойство было напрасным и сейчас её сын уже находится дома. Она выразила огромную благодарность всему коллективу центра за спасение подростка.