В Подмосковье врачи извлекли из глаза ребёнка застрявший металлический прут
Офтальмологи МОНИКИ смогли сохранить зрение мальчику с тяжёлой травмой глаза
Шестисантиметровый металлический прут отлетел от ворот и попал в глаз ребёнку. Обложка © Фото предоставлено Лайфу
Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского совершили настоящее чудо — они достали из глаза ребёнка огромный металлический прут и смогли сохранить ему зрение. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения области.
Всё произошло во время безобидной игры в футбол. Мальчишки бегали на поле и били мячом по воротам, но в какой-то момент от них отлетел металлический прут и попал прямо в глаз подростку. Шестисантиметровый штырь прошёл через нижнюю стенку орбиты, через всю верхнечелюстную пазуху, и конец оказался за задней стенкой. Пострадавшего оперативно госпитализировали в МОНИКИ, где провели операцию.
"Инородное тело было извлечено, после чего мы ушили рану. Сейчас мальчик чувствует хорошо, все швы сняты, зрение пациента в сохранности. Никакого дальнейшего оперативного лечения пациенту не потребуется, но, конечно, он продолжит наблюдаться у нас", — рассказала врач-офтальмолог МОНИКИ им. Владимирского Ирина Тарабанько.
Мама мальчика очень волновалась за него, ведь врачам предстояло провести тяжелейшую операцию. К счастью, беспокойство было напрасным и сейчас её сын уже находится дома. Она выразила огромную благодарность всему коллективу центра за спасение подростка.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин пожаловался врачам на боли в ноге, а те достали из неё огромную швейную иглу длиной в семь сантиметров. Каким образом инородный предмет оказался в бедре, мужчина не знал.