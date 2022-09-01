Россиянин пожаловался врачам на боли в ноге, а те достали из неё огромную швейную иглу

Врачи травмпункта поликлиники № 2 Мытищинской больницы извлекли из тела мужчины длинную швейную иглу, о которой тот даже и не подозревал. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Мужчина обратился в учреждение с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава. В результате диагностики выяснилось, что боль ему причиняла швейная игла длиной в семь сантиметров. Каким образом инородный предмет оказался в бедре, он не знал. По словам заведующего травмпунктом Валерия Вяткина, пациенту очень повезло.

"Пациенту повезло, что игла не переместилась, так как это могло привести к травмированию сосудов, нервов или капсулы сустава, а также стать источником гнойного воспаления. При помощи небольшого разреза, ориентируясь на рентгенограммы, инородное тело было найдено в мягких тканях и удалено", — сказал он и добавил, что пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.