Россиянин пожаловался врачам на боли в ноге, а те достали из неё огромную швейную иглу
В Мытищах врачи извлекли из бедра пациента швейную иглу, о которой он не знал
Иглу удалось извлечь, но как она там оказалась, неизвестно. Обложка © Фото предоставлено Лайфу
Врачи травмпункта поликлиники № 2 Мытищинской больницы извлекли из тела мужчины длинную швейную иглу, о которой тот даже и не подозревал. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Мужчина обратился в учреждение с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава. В результате диагностики выяснилось, что боль ему причиняла швейная игла длиной в семь сантиметров. Каким образом инородный предмет оказался в бедре, он не знал. По словам заведующего травмпунктом Валерия Вяткина, пациенту очень повезло.
"Пациенту повезло, что игла не переместилась, так как это могло привести к травмированию сосудов, нервов или капсулы сустава, а также стать источником гнойного воспаления. При помощи небольшого разреза, ориентируясь на рентгенограммы, инородное тело было найдено в мягких тканях и удалено", — сказал он и добавил, что пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье врачи спасли мужчине перерезанную бензопилой руку. 75-летний мужчина с сильным кровотечением поступил в Коломенскую областную больницу. У него были повреждены мышцы, сухожилия, нервы и плечевая артерия предплечья. Оказывать помощь неосторожному мужчине пришлось сразу нескольким специалистам — травматологу, нейрохирургу и сосудистому хирургу из МОНИКИ.