Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяет 81% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 81,1% опрошенных россиян, а его работу одобряет 78,1%. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам исследования, проведённого с 22 по 28 августа среди 1600 граждан.

"Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (минус 0,8 подпункта за неделю) и 50,8% (минус 0,1 подпункта за неделю) соответственно", — уточнили авторы опроса.

Другие политики значительно отстают от российского лидера по уровню поддержки россиян. Так, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 62,5% респондентов, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 33,6%, главе "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову — 31,7%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,5%, лидеру партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 10,9%.

Среди политических партий в лидерах остаётся "Единая Россиия" — 40,2% опрошенных высказались в её поддержку. Затем идут КПРФ — 10,2%, ЛДПР — 8,1%, "Справедливая Россия – За правду" — 5,7%, партия "Новые люди" — 4,8%.