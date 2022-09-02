Житель Запорожья следил за российскими военными через монокуляр с крыши и передавал данные ВСУ

Бойцы Росгвардии задержали в Запорожье пособника ВСУ, который через монокуляр с крыши дома следил за перемещениями российских войск и передавал сведения ВСУ через своего родственника.

Росгвардейцы задержали в Запорожье пособника ВСУ. Видео © Росгвардия

"Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ информацию о количестве, расположении и перемещении российских военнослужащих, вооружения и военной техники, а также о местах движения войсковых колонн", — сказано в сообщении Росгвардии.

Для передачи полученной информации подозреваемый создал в одном из мессенджеров закрытый чат. На допросе он признался, что пытался добыть оружие, чтобы применить его против военнослужащих Российской армии. В ходе обыска дома у пособника ВСУ обнаружили 200-граммовую тротиловую шашку, шесть 30-миллиметровых боеприпасов к автоматической пушке от БМП и шесть патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.