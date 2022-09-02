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Опубликовано 2 сентября 2022, 07:45
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Лётчик рассказал о бегстве украинских военных при грохоте лопастей "Аллигаторов"

Лётчик рассказал о бегстве украинских военных при грохоте лопастей "Аллигаторов"

Украинские военные боятся российских вертолётов Ка-52, поэтому шум их лопастей в небе сразу вселяет страх, и противник предпочитает убежать, а не ввязываться в бой. Об этом рассказал участвующий в спецоперации лётчик, кадры публикует Минобороны РФ.

Российский пилот рассказал о работе Ка-52. Видео © t.me / Минобороны России

"Вот на последнем боевом вылете уничтожили опорный пункт, который сделали они за ночь. Они думали, что мы его не увидим, а мы увидели и уничтожили. А когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей... и просто покидает позиции. Боится он "Аллигатора" Ка-52", поделился пилот.

На видео также показана подготовка вертолётов к вылету и загрузка боекомплекта. Несколько Ка-52 взлетают и производят запуск ракет по назначенным целям. По словам лётчика, нет одинаковых боевых вылетов, так как противник маневрирует, но незаметность подлёта и быстрота атаки помогают выполнить задачи.

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Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ села Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ. Работа была кропотливая, но выполнили её в кратчайшие сроки, добавили в ведомстве.

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t.me / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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