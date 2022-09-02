Премьер-министр Украины попросил ЕС о "холодном душе" для россиян
Премьер-министр Украины Шмыгаль попросил Евросоюз о "холодном душе" для россиян
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. ТАСС / ZUMA
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Евросоюзу с призывом запретить выдавать визы студентам и туристам из России. Он выступил с таким предложением в опубликованном сегодня интервью агентству DPA в преддверии визита в ФРГ.
"Невозможно разделить россиян на хороших и плохих... Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", — высказался украинский премьер и выразил возмущение тем, что часть граждан России "ведёт красивую жизнь на Западе, проводит отпуска" там.
Шмыгаль также подтвердил выдачу Киеву первого транша Европейской комиссией в размере €1 млрд в качестве финансовой помощи. Ещё €5 млрд Украина ожидает от ЕК уже в этом сентябре.
Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".