Премьер-министр Украины попросил ЕС о "холодном душе" для россиян

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Евросоюзу с призывом запретить выдавать визы студентам и туристам из России. Он выступил с таким предложением в опубликованном сегодня интервью агентству DPA в преддверии визита в ФРГ.

"Невозможно разделить россиян на хороших и плохих... Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", — высказался украинский премьер и выразил возмущение тем, что часть граждан России "ведёт красивую жизнь на Западе, проводит отпуска" там.

Шмыгаль также подтвердил выдачу Киеву первого транша Европейской комиссией в размере €1 млрд в качестве финансовой помощи. Ещё €5 млрд Украина ожидает от ЕК уже в этом сентябре.